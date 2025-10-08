Bombeiros controlam incêndio no Parque das Nascentes do Rio Taquari

As equipes permanecem no local com monitoramento contínuo / CBMMS

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul segue atuando no controle e monitoramento do incêndio florestal que atinge o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, localizado entre os municípios de Alcinópolis e Costa Rica. O fogo teve início há cerca de duas semanas, com suspeita de ter sido causado por descarga elétrica, e foi combatido desde então por equipes da base avançada instalada na região.

Segundo o major Eduardo Teixeira, subdiretor da Diretoria de Proteção Ambiental, o acesso difícil às áreas de cânions impediu o combate direto ao fogo por terra e limitou a eficácia do uso de aeronaves. Com isso, a estratégia adotada foi a construção de aceiros, linhas de defesa e aplicação de fogo de supressão para conter o avanço das chamas.

“Desde o início do foco, estamos monitorando e também foi estabelecida uma estratégia de contenção nas áreas de cânions. É inviável o acesso terrestre, com combate direto ao fogo, e pela ineficácia dos alijamentos de água com a aeronave Air Tractor, ou qualquer outra considerando a geografia do local, que limita o uso das ferramentas”, explicou o major.

As técnicas empregadas foram executadas por brigadistas treinados do município de Alcinópolis, com apoio da prefeitura de Costa Rica, do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), além de fazendeiros e produtores rurais da região.

O trabalho coletivo ajudou a confinar o fogo às áreas já atingidas, impedindo que o incêndio se espalhasse para áreas produtivas no entorno do parque. Desde o fim de semana, chuvas na região também contribuíram para a redução dos focos, que nesta terça-feira (7) permanecem ativos apenas na vegetação já queimada.

“Todos atuaram para conter o fogo na região dos cânions, evitando que o incêndio se propagasse para as áreas produtivas do entorno. Desde antes do surgimento do foco o Corpo de Bombeiros já tomava medidas para a proteção daquela área”, completou o major Eduardo Teixeira.

Além do trabalho do CBMMS, a operação também contou com a atuação de militares do Exército Brasileiro, que foram preparados pelos bombeiros para ações de apoio no combate aos incêndios florestais.

As equipes permanecem no local com monitoramento contínuo e ações noturnas de combate, reforçando o compromisso de preservação ambiental em uma das áreas mais sensíveis do estado.

