Bombeiros controlam princípio de incêndio em medidor de energia em Corumbá

Na tarde desta terça-feira, 6, por volta das 12h30, uma equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada para conter um princípio de incêndio em uma residência na Avenida Rio Branco, no bairro Universitário, em Corumbá.

O foco do incêndio estava no medidor de energia elétrica do imóvel. Os bombeiros utilizaram um extintor para controlar as chamas e impedir que o fogo se alastrasse para o interior da casa.

Ninguém ficou ferido e a situação foi rapidamente controlada.

