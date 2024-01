Bombeiros de Anastácio ajudam mãe que trabalhou em trabalho de parto em casa

Equipe se emocionou com nascimento / Ronald Regis

Acostumados a lidar com tragédias, militares do Corpo de Bombeiros de Anastácio foram surpreendidos com o parto em uma residência da Rua 4 de abril, na Vila Pedreira.

A mãe, de 39 anos, estava na casa de uma amiga, no último domingo, 14, quando começou a sentir as dores do parto. O subtenente Elvis conta que a mãe não estava com dilatação suficiente e iniciaram os trâmites para levá-la ao hospital. Entretanto, a criança “apressada”, não esperou a equipe sair da casa para chegar ao mundo.

“Verificamos em um primeiro momento, a criança não estava coroando, pouco depois a mãe falou ‘acho que agora vai, a criança encaixou’. Quando ela falou, a cabecinha dela coroou. Graças a Deus, deu tudo certo um parto normal, o cordão umbilical também não enroscou na criança, então, foi com sucesso a realização do parto. Não foi dentro da viatura, no primeiro momento ela estava deitada no colchão da casa da amiga. A gente fez a sepsia, limpou a narina, ela chorou de primeiro momento, colocou ela no busto da mãe, se acalmou. A partir daí, colocamos na viatura e deslocamos até o pronto-socorro, onde a gente entregou a criança para os cuidados médicos”.



A mãe tem outros filhos, por isso, a experiência em conhecer o seu corpo e identificar que o bebê estava chegando influenciou no parto.

O sargento Paulo Rogério também participou do atendimento e, apesar da experiência em várias ocorrências, a emoção do nascimento foi surpreendente.

“Não houve a expulsão da placenta, então, a gente deixou sobre a responsabilidade da médica plantonista da maternidade Geralmente, bombeiros chegam no momento mais triste, mas nesse caso chegou no momento mais feliz de uma mãe tendo um filho. É um sentimento muito gratificante para a gente daqui, no dia a dia que atende mais ocorrência de acidente, num infarto… e trabalhamos para que a pessoa não faleça e chegar num momento em relação ao nascimento, por mais que a gente já acompanhou vários nascimentos, ainda emociona. Daqui a pouco a gente vai ver uma criança agradecendo ao Corpo de Bombeiros por essa esse momento que heróico”.

Assista o vídeo: