Bombeiros de Aquidauana enfrenta instabilidade em telefones

Corpo de Bombeiros / Corpo de Bombeiros, Divulgação, Ilustrativa

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana informou que, no momento, está sem acesso à internet e com o telefone de emergência do quartel fora de funcionamento. Para garantir a comunicação com a população, a corporação disponibilizou um número de celular para emergências: (67) 9659-8526.

A orientação é que, em caso de necessidade de atendimento, a comunidade entre em contato por meio desse número até que o sistema de comunicação seja restabelecido.