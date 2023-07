Bombeiros de Corumbá resgatam idoso e atendem vítimas de ataque de abelhas

O Corpo de Bombeiros foi acionado no sábado, dia 15, na região do rio Taquari, no porto de Buritizal, para atender a um homem de 74 anos que estava com dores abdominais. O deslocamento começou por volta de 14 horas e, às 18h20, o paciente foi encaminhado para o pronto socorro, onde recebeu atendimento médico.

Também no sábado, foram atendidos dois homens vítimas de ataques de abelhas na região da Estrada Parque. As vítimas, de 48 e 25 anos, estavam fazendo pesca embarcada no momento do ataque dos insetos e foram atendidas pelas equipes do 3°GBM e do Samu. Ambos foram encaminhados para o Pronto Socorro de Corumbá. O ataque das abelhas ocorreu quando as vítimas realizavam uma pescaria embarcada.