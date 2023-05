Bombeiros do Amanhã aprendem na prática sobre plantio e horta

Crianças plantaram mudas de cebolinha, rúcula e alface / Foto: Divulgação

Na manhã de terça-feira , 9, as crianças do Projeto Bombeiros do Amanhã tiveram uma atividade diferenciada e produtiva, orientadas pela engenheira agrônoma Ângela Nantes Brevilieri. Os pequenos colocaram a "mão na massa" após receber orientações do manuseio e preparo com os orgânicos.

“Falamos sobre a importância da horta, ensinamos o passo a passo, os cuidados e, hoje, estamos aqui fazendo a prática”, explicou a agrônoma Ângela.

Acompanhando de perto a ação toda equipe do projeto Bombeiros do Amanhã, a coordenadora do projeto Gleise Laine, o comandante do 1º Sub Grupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana - capitão Alex Fernandes e puderam ver as crianças realizarem o preparo dos canteiros, usando calcário, adubos, preparação da terra e o plantio.

“Isso, além de educação, ajuda a criar uma cultura de bons hábitos, hábitos saudáveis e, também, ensina às crianças sobre a economia. Afinal de contas, daqui há alguns meses esse plantio servirá para incrementar a alimentação das crianças do projeto”, enfatizou a secretária de Assistência Social, Josilene Rodrigues.

Cerca de 40 crianças participantes do projeto realizaram na sede do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, o plantio de mudas de cebolinha, rúcula e alface. O projeto Bombeiros do Amanhã é subsidiado pela Prefeitura de Aquidauana via Secretaria de Assistência Social e em parceria com o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros.

*Com assessoria de imprensa da Prefeitura de Aquidauana.