Â Bombeiros emitem nota preventiva com orientaÃ§Ãµes para dias de chuva e incidÃªncia de raios

Com a ocorrência de chuvas acompanhadas de descargas elétricas (raios) em Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros Militar orienta a população a redobrar os cuidados para evitar acidentes e situações de risco. A nota preventiva traz recomendações essenciais para garantir a segurança durante períodos de instabilidade climática.

Durante tempestades, é importante evitar permanecer em áreas abertas, como campos de futebol, praças, margens de rios ou locais descampados, pois esses ambientes aumentam o risco de incidência de raios. Também não é recomendado se abrigar debaixo de árvores isoladas, já que elas podem atrair descargas elétricas e causar acidentes graves.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades, como televisores, computadores e carregadores de celular, pois descargas elétricas podem provocar danos aos equipamentos e risco de choque.

Em caso de chuva intensa, os motoristas devem redobrar a atenção no trânsito, reduzir a velocidade e manter distância segura de outros veículos, já que a pista molhada aumenta o risco de derrapagens e acidentes. A baixa visibilidade também exige cuidado redobrado.

Moradores também devem evitar áreas alagadas ou enxurradas, pois a força da água pode arrastar pessoas e veículos, além do risco de haver buracos, objetos ou fios elétricos energizados ocultos sob a água.

Serviço – O Corpo de Bombeiros reforça que, em situações de emergência, a população deve acionar o telefone 193. A prevenção e a atenção da população são fundamentais para evitar acidentes e preservar vidas durante períodos de instabilidade climática.

