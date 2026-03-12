Â Bombeiros emitem nota preventiva com orientaÃ§Ãµes para dias de chuva e incidÃªncia de raios

PopulaÃ§Ã£o deve evitar Ã¡reas abertas, nÃ£o se abrigar debaixo de Ã¡rvores e redobrar cuidados no trÃ¢nsito durante tempestades
Com a ocorrência de chuvas acompanhadas de descargas elétricas (raios) em Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros Militar orienta a população a redobrar os cuidados para evitar acidentes e situações de risco. A nota preventiva traz recomendações essenciais para garantir a segurança durante períodos de instabilidade climática.
Durante tempestades, é importante evitar permanecer em áreas abertas, como campos de futebol, praças, margens de rios ou locais descampados, pois esses ambientes aumentam o risco de incidência de raios. Também não é recomendado se abrigar debaixo de árvores isoladas, já que elas podem atrair descargas elétricas e causar acidentes graves.
Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades, como televisores, computadores e carregadores de celular, pois descargas elétricas podem provocar danos aos equipamentos e risco de choque.
Em caso de chuva intensa, os motoristas devem redobrar a atenção no trânsito, reduzir a velocidade e manter distância segura de outros veículos, já que a pista molhada aumenta o risco de derrapagens e acidentes. A baixa visibilidade também exige cuidado redobrado.
Moradores também devem evitar áreas alagadas ou enxurradas, pois a força da água pode arrastar pessoas e veículos, além do risco de haver buracos, objetos ou fios elétricos energizados ocultos sob a água.
Serviço – O Corpo de Bombeiros reforça que, em situações de emergência, a população deve acionar o telefone 193. A prevenção e a atenção da população são fundamentais para evitar acidentes e preservar vidas durante períodos de instabilidade climática.
