12 de MarÃ§o de 2026 • 21:27

Cuidado

Â Bombeiros emitem nota preventiva com orientaÃ§Ãµes para dias de chuva e incidÃªncia de raios

PopulaÃ§Ã£o deve evitar Ã¡reas abertas, nÃ£o se abrigar debaixo de Ã¡rvores e redobrar cuidados no trÃ¢nsito durante tempestades

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 12/03/2026 Ã s 17:25

A-

A+

Durante tempestades, Ã© importante evitar permanecer em Ã¡reas abertas / DivulgaÃ§Ã£o/AgÃªncia Fapesp

Com a ocorrência de chuvas acompanhadas de descargas elétricas (raios) em Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros Militar orienta a população a redobrar os cuidados para evitar acidentes e situações de risco. A nota preventiva traz recomendações essenciais para garantir a segurança durante períodos de instabilidade climática.

Durante tempestades, é importante evitar permanecer em áreas abertas, como campos de futebol, praças, margens de rios ou locais descampados, pois esses ambientes aumentam o risco de incidência de raios. Também não é recomendado se abrigar debaixo de árvores isoladas, já que elas podem atrair descargas elétricas e causar acidentes graves.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades, como televisores, computadores e carregadores de celular, pois descargas elétricas podem provocar danos aos equipamentos e risco de choque.

Em caso de chuva intensa, os motoristas devem redobrar a atenção no trânsito, reduzir a velocidade e manter distância segura de outros veículos, já que a pista molhada aumenta o risco de derrapagens e acidentes. A baixa visibilidade também exige cuidado redobrado.

Moradores também devem evitar áreas alagadas ou enxurradas, pois a força da água pode arrastar pessoas e veículos, além do risco de haver buracos, objetos ou fios elétricos energizados ocultos sob a água.

Serviço – O Corpo de Bombeiros reforça que, em situações de emergência, a população deve acionar o telefone 193. A prevenção e a atenção da população são fundamentais para evitar acidentes e preservar vidas durante períodos de instabilidade climática.

Festa

Casa da PÃ¡scoa abre as portas nesta quinta em Bodoquena para todas as famÃ­lias

EspaÃ§o especial funcionarÃ¡ de quinta a domingo, das 18h Ã s 22h, com programaÃ§Ã£o para todas as idades

SaÃºde

MutirÃ£o de exames deve atender cerca de mil mulheres em Aquidauana

AÃ§Ã£o acontece no dia 14 de marÃ§o, a partir das 6h, e inclui roda de conversa sobre violÃªncia contra a mulher

