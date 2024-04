Bombeiros mantêm ações de prevenção de incêndios no Pantanal

Trabalho de prevenção em comunidades / Divulgação

Para se preparar para a temporada de incêndios florestais em Mato Grosso do Sul, que este ano se prevê intensa devido à estiagem e chuvas abaixo da média, especialmente no Pantanal, o Corpo de Bombeiros está agindo de forma integrada em todo o Estado.

No Pantanal, as ações para mapear os pontos de acesso e facilitar a locomoção dos militares em caso de incêndios já começaram neste mês. Uma das iniciativas é a manutenção, reparo e limpeza das áreas ao redor das pontes nas estradas que levam às fazendas e regiões afetadas comumente pelo fogo.

Esta semana, uma das seis equipes destacadas na região pantaneira, na MS-325, região do Carandazal, em Nabileque, trabalhou na preparação de uma ponte para facilitar o acesso à área. Os bombeiros limparam as cabeceiras e fizeram a sinalização adequada.

Além disso, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul estão realizando atividades de educação ambiental e prevenção contra incêndios florestais em comunidades tradicionais, propriedades rurais e parques estaduais no Pantanal.

As operações começaram em 2 de abril, com seis equipes formadas por 24 bombeiros e apoio de uma equipe de 15 profissionais para gerenciamento, logística e monitoramento dos dados do Sistema de Comando de Incidentes, estabelecido em Campo Grande e Corumbá. As equipes deixaram a base operacional na capital para se deslocarem aos locais que serão atendidos nesta etapa.

Este trabalho de orientação e educação é realizado anualmente, mas em 2024 foi antecipado em pelo menos um mês devido ao alerta climático, com a possibilidade de incêndios florestais intensos em todo o Estado, especialmente no Pantanal.