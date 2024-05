Bombeiros, PM e Defesa Civil de MS continuam apoio ao Rio Grande do Sul

Busca em área de deslizamento / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Equipes de resgate e apoio do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Defesa Civil de Mato Grosso do Sul continuam a trabalhar em ações e atendimento humanitário para distribuição de água, alimentos e remédios no Rio Grande do Sul.

A missão no estado gaúcho teve início no dia 3 de maio, quando a primeira equipe de bombeiros do Estado foi enviada ao local para auxiliar no resgate das vítimas das enchentes. No dia anterior, o governador, Eduardo Riedel, já tinha anunciado o envio de um helicóptero para apoiar o resgate da população das cidades do Rio Grande do Sul.

Nesta segunda-feira, 20, até o início da manhã de hoje, 21, a aeronave fronteira 3, da PMMS atuou no resgate de 101 pessoas, 13 animais, além de realizarem a evacuação médica de onze pacientes (inclusive uma gestante com risco de trabalho de parto que foi levada até o hospital).

O helicóptero também fez o transporte de 1,3 mil marmitas, 560 kg de fraldas, 4,4 toneladas de alimentos, 2,7 mil garrafas de água, e ainda cobertores, medicamentos (insulina), kits de limpeza.

A aeronave atuou no policiamento aéreo nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul, Tapes, Guaiba, General Câmara, Triunfo, São Leopoldo e São Jerônimo.

O apoio e cooperação ao Rio Grande do Sul teve o reforço de mais duas equipes do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul. No sábado, 11, saiu mais oito militares rumo a São Leopoldo (RS) e nesta segunda-feira, 13, seguiram viagem mais três bombeiros acompanhados da cadela Laika, para ajudar nas buscas.

Ontem, 20, a cadela de busca e resgate Laika, encontrou uma vítima de soterramento na cidade de Roca Sales. Na quarta-feira, 15, a Defesa Civil de MS transportou equipamentos e insumos para hemodiálise para a cidade de Canoas.

*Com informações da Comunicação Governo de MS