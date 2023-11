Bombeiros promovidos a Coronel são homenageados pelo deputado João César Mattogrosso

Nesta terça-feira (28), o deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) apresentou moção de congratulação ao Coronel Fernando de Almeida Carminati e a Coronel Carla Rouledo Moretti, que se tornou a primeira mulher a ascender ao posto na história de Mato Grosso do Sul, durante a Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A homenagem destaca a promoção dos militares do Corpo de Bombeiros, que foi publicada na última segunda-feira (27).

Integrante da Corporação desde 1998, o Coronel Carminati já foi Comandante dos quartéis de Aquidauana e Jardim. Além disso, também já foi Assessor de Comunicação do CBMMS e é o atual Comandante do 1º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), onde realiza trabalho de destaque.

O parlamentar também destacou o pioneirismo da Coronel Carla Moretti, que é a primeira mulher a se tornar coronel, mas seu pioneirismo no Corpo de Bombeiros começou desde sua aprovação no primeiro concurso que admitiu a participação de mulheres na carreira militar, em 1999.

Sua caminhada de destaque reúne relevantes feitos históricos, desde a promoção como aspirante em 2002, além de ter assumido diversas funções na corporação. Chegou ao posto de 1° Tenente em 2005, em seguida foi promovida para Capitã em 2009 e Major no ano de 2013. Também foi a primeira mulher no Estado a ocupar o posto de Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros em julho de 2018 e desde 2021 está à disposição da SAD (Secretaria Estadual de Administração), à frente da Coordenadoria de Gestão de Concursos Públicos e Processos Seletivos.

“Nossa homenagem é pelo trabalho de excelência que os bombeiros realizam em nosso Estado. O Coronel Carminati é um grande militar, comprometido e assíduo em suas atividades. Momento histórico também com a sábia decisão do nosso governador em promover a Coronel Carla Moretti, um avanço muito importante no reconhecimento da fundamental atuação e participação das mulheres. Em nome deles parabenizo todos os militares que foram promovidos”, ressalta o deputado João César Mattogrosso.