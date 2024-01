Bombeiros realizavam resgate aéreo de idoso no Pantanal

Resgate aéreo / Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Corumbá realizou nesta sexta-feira, 26, o resgate aéreo de um idoso de 70 anos, na “Colônia do Bracinho”, na região do Paiaguás, em apoio ao Distrito Naval de Ladário.

Segundo os bombeiros, o idoso sofre de problemas renais e estava com fortes dores no estômago, corpo e vômito. O resgate terrestre iria demorar horas pela via terrestre.

As equipes conseguiram chegar no sítio e resgataram a vítima, encaminhando ao Pronto Socorro da cidade.