Bombeiros reforçam salvamento no RS com novos militares e cadela de busca

Equipe viajou nesta segunda-feira / Fotos: Divulgação/CBMMS

O apoio e cooperação ao Rio Grande do Sul teve o reforço de mais duas equipes do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul. No sábado (11), saíram mais oito militares rumo a São Leopoldo (RS) e nesta segunda-feira (13) seguiram viagem mais três bombeiros acompanhados da cadela Laika, para ajudar nas buscas.

Na equipe que partiu no sábado seguiram duas caminhonetes com oito militares, que têm previsão de ficar mais 10 dias na cidade de São Leopoldo. No grupo tem especialistas em salvamento terrestre, aquático e de altura, além de mergulhadores. Eles se juntam a primeira equipe que seguiu para cidade gaúcha no começo do mês.

Já a cadela de busca Laika, que é da raça pastor holandês, foi para o estado gaúcho nesta segunda-feira com mais três bombeiros militares. Eles vão para cidade de Encantado. O objetivo é atuar em locais que tiveram deslizamentos, nas buscas por pessoas desaparecidas.

O cão farejador é altamente preparado para estas situações, tanto que já recebeu a Certificação Nacional de Cães de Busca e Resgate. Ela é aprovada para buscas urbanas, inclusive tendo autorização para atuar em ocorrências em todo Brasil. Seus treinamentos são constantes para estar apto a atuar em situações como que enfrenta o Rio Grande do Sul.

Apoio e solidariedade

Além das equipes do Corpo de Bombeiros, Mato Grosso do Sul também tem outras frentes de ajuda ao povo gaúcho. Foi enviado no dia 4 de maio um helicóptero esquilo, prefixo PT-FRN da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul). Ele conta com cinco militares especialistas em busca e salvamento, que já realizou uma série de resgate de pessoas, entre elas crianças, idosos e até gestante.

O Governo iniciou nesta segunda-feira (13) o embarque de 15 mil cobertores doados para o estado gaúcho. O envio é feito por via aérea e todo o trabalho de transporte é organizado pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual.

A população de Mato Grosso do Sul também pode ajudar as vítimas com doações. Todas as escolas da Rede Estadual e unidades das forças de segurança estadual, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, além do Centro de Convenções Albano Franco e o edifício da Fiems, estão arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de limpeza, água mineral, roupas de cama e banho e roupas e calçados em bom estado.

*Governo do Estado