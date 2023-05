Bombeiros resgata com avião morador picado por cobra e amputado no Pantanal

Viatura usada no resgate / Foto: Divulgação

A equipe do Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros resgatou dois moradores em área de difícil acesso do Pantanal de Corumbá, nesta segunda-feira, 15. Sem o socorro aéreo, as vítimas iriam demorar mais de nove horas para chegar a área urbana da cidade.

A primeira vítima estava na Fazenda 3 Estrelas na região do Paiaguás, onde um jovem de 24 anos foi socorrido após sofrer a amputação dos dedos enquanto operava maquinário durante o trabalho.

Na Fazenda Conceição, também na região do Paiaguás, um homem de 46 anos de idade, foi picado por uma cobra da espécie jararaca, atingindo o membro inferior direito. Ele edema no local do ferimento, náuseas e referindo muita dor.

Ambas as vítimas foram atendidas pela equipe de resgate e transportadas no mesmo voo até o aeroporto de Corumbá, de onde foram removidos pela Unidade de Resgate do 3º GBM até o pronto socorro de municipal para atendimento médico.