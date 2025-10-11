Bombeiros salvam bebê engasgado em quartel de Corumbá

Pai correu para o quartel com o filho nos braços / Reprodução

No pátio da unidade estavam o cabo Pedro, do Grupamento de Operações Aéreas — que está em missão de apoio logístico aos incêndios na região do Amolar —, e o soldado J. Pereira, do grupamento local. Os dois militares agiram de imediato.

No fim da tarde desta sexta-feira (10), um momento de desespero se transformou em alívio no 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá. Um pai entrou no quartel com o filho de apenas oito meses desacordado nos braços, pedindo socorro após o bebê se engasgar.

O cabo Pedro correu em direção ao pai, tomou o bebê nos braços e iniciou manobras de tapotagem, com o auxílio do soldado Pereira. Em poucos instantes, conseguiram desobstruir as vias aéreas da criança, que estava engasgada com um pedaço de plástico.

Graças à rapidez e preparo da equipe, o bebê voltou a respirar e foi estabilizado ainda no local. O episódio reforça a importância do treinamento constante dos bombeiros e mostra como a agilidade no atendimento pode ser decisiva em situações de emergência.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!