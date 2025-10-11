Acessibilidade

11 de Outubro de 2025 • 15:22

Geral

Bombeiros salvam bebê engasgado em quartel de Corumbá

Pai buscou socorro no 3º Grupamento e militares agiram rapidamente

Redação

Publicado em 11/10/2025 às 07:32

Pai correu para o quartel com o filho nos braços / Reprodução

No fim da tarde desta sexta-feira (10), um momento de desespero se transformou em alívio no 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá. Um pai entrou no quartel com o filho de apenas oito meses desacordado nos braços, pedindo socorro após o bebê se engasgar.

No pátio da unidade estavam o cabo Pedro, do Grupamento de Operações Aéreas — que está em missão de apoio logístico aos incêndios na região do Amolar —, e o soldado J. Pereira, do grupamento local. Os dois militares agiram de imediato.

O cabo Pedro correu em direção ao pai, tomou o bebê nos braços e iniciou manobras de tapotagem, com o auxílio do soldado Pereira. Em poucos instantes, conseguiram desobstruir as vias aéreas da criança, que estava engasgada com um pedaço de plástico.

Graças à rapidez e preparo da equipe, o bebê voltou a respirar e foi estabilizado ainda no local. O episódio reforça a importância do treinamento constante dos bombeiros e mostra como a agilidade no atendimento pode ser decisiva em situações de emergência.

