Bombeiros salvam trabalhador que teve o corpo esmagado por máquina em Corumbá

Resgate encaminhou vítima para atendimento médico / Divulgação

Na tarde desta quarta-feira, às 14h30, as equipes de Salvamento e Resgate do 3° GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) de Itabuna realizaram o resgate de uma vítima de acidente de trabalho, na Rua Gonçalves Dias, no bairro Aeroporto, em Corumbá. O trabalhador, de 44 anos, estava operando uma máquina escavadeira para retirada de aterro quando ocorreu um desmoronamento de terra e pedras atingindo a lataria da cabine da máquina, que comprimiu sobre o seu corpo.

Os bombeiros procederam ao desencarceramento da vítima com o auxílio de um guindaste e desencarcerador. O trabalhador estava consciente e orientado, apresentando suspeita de fratura no membro inferior direito e corte-contuso na região frontal da cabeça.

A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro local com o apoio de uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

As equipes de resgate agiram rapidamente para socorrer o trabalhador e encaminhá-lo para receber os cuidados médicos necessários.