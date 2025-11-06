Bombeiros socorrem ciclista ferido após queda em Corumbá

Homem de 53 anos teve fratura e escoriações após acidente na Popular Velha
O homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá / Divulgação Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar do 3º Grupamento (3º GBM) atendeu, na tarde de quarta-feira (5), uma ocorrência de queda acidental de bicicleta na Rua Pedro de Medeiros, bairro Popular Velha, em frente a um atacadista.
Ao chegar ao local, a equipe de resgate encontrou um homem de 53 anos que estava consciente, porém desorientado. Ele apresentava fratura no dedo anelar esquerdo, escoriações nos joelhos, punhos e rosto, além de um corte no supercílio esquerdo com sangramento. O ciclista também relatou dificuldade para enxergar com o olho esquerdo e apresentava pressão arterial elevada.
Após o atendimento pré-hospitalar e a estabilização da vítima, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.
