Bombeiros usam 10 mil litros de água para conter incêndio em ponto de reciclagem

Bombeiros na atuação do incêndio / Divulgação

De acordo com os bombeiros, o fogo atingiu uma grande quantidade de materiais recicláveis, como plásticos, garrafas PET e forros de PVC, o que aumentou a intensidade das chamas. O combate foi feito com o uso de mangueiras de alta pressão, impedindo que o incêndio se alastrasse para imóveis vizinhos.

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana utilizou cerca de 10 mil litros de água para controlar o incêndio que destruiu um ponto de reciclagem nos Altos de Anastácio, na noite de terça-feira (11). As chamas começaram por volta das 22h10, em um terreno de aproximadamente 12 por 60 metros, na Rua Ricardo Saravy, próximo à Cancha.

O proprietário do local estimou um prejuízo de cerca de R$ 40 mil. Ninguém ficou ferido, e as causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.



Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!