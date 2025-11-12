Bombeiros usam 10 mil litros de água para conter incêndio em ponto de reciclagem

Fogo destruiu completamente o local e as causas serão investigadas
Bombeiros na atuação do incêndio / Divulgação
O Corpo de Bombeiros de Aquidauana utilizou cerca de 10 mil litros de água para controlar o incêndio que destruiu um ponto de reciclagem nos Altos de Anastácio, na noite de terça-feira (11). As chamas começaram por volta das 22h10, em um terreno de aproximadamente 12 por 60 metros, na Rua Ricardo Saravy, próximo à Cancha.
De acordo com os bombeiros, o fogo atingiu uma grande quantidade de materiais recicláveis, como plásticos, garrafas PET e forros de PVC, o que aumentou a intensidade das chamas. O combate foi feito com o uso de mangueiras de alta pressão, impedindo que o incêndio se alastrasse para imóveis vizinhos.
O proprietário do local estimou um prejuízo de cerca de R$ 40 mil. Ninguém ficou ferido, e as causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.
