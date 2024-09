Bombeiros utilizam drone para localizar homem desaparecido no Pantanal

Buscas na mata com sucesso na localização / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Na tarde desta quinta-feira, 19, a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para buscar um homem desaparecido na região do Tamarineiro, no Pantanal de Corumbá. A operação começou com a marcação da última localização conhecida da vítima.

Durante as buscas, um drone foi empregado para ajudar na identificação do local. A equipe conseguiu contatar o homem por telefone, que relatou poder ouvir o som do drone, embora não conseguisse vê-lo. O equipamento indicou que ele estava a cerca de 300 a 400 metros do ponto de referência.

Com a localização marcada no aplicativo Alphine Quest, os bombeiros adentraram a mata e rapidamente localizaram a vítima. Após resgatá-lo, ele foi transportado para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico da equipe plantonista.