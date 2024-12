Bonito abre campanha de descarte correto de lixo eletrônico

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

A Prefeitura de Bonito está com campanha aberta para descarte correto de lixo eletrônico e proteção do meio ambiente. O descarte correto dos eletrônicos é fundamental para a preservação ambiental, pois evita a contaminação do solo e da água.

Além disso, a reciclagem permite que componentes sejam reutilizados, contribuindo para um futuro mais sustentável.

A campanha acontece nos dias 05 e 06 de dezembro de 2024, na Praça da Liberdade, em Bonito/MS. O horário de coleta será das 8h às 11h e das 14h às 17h. Não deixe de participar!