Bonito abre inscrições para Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2026

A organização busca fortalecer o futebol amador em Bonito / Agência Brasil/Arquivo

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, anunciou a abertura das inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2026. O torneio, que promete movimentar a cena esportiva local, tem início previsto para março, com o período de cadastro das equipes ocorrendo ao longo de todo o mês de fevereiro.

As equipes interessadas em participar devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 500. A competição oferecerá troféus e premiação em dinheiro aos times vitoriosos, com o objetivo de valorizar o talento local e incentivar a prática esportiva com garra e espírito de fair play.

O campeonato é uma realização da gestão municipal e integra as políticas públicas de esporte e lazer da cidade. A organização busca fortalecer o futebol amador em Bonito, promovendo a integração social, revelando talentos e oferecendo entretenimento de qualidade para a comunidade.



Serviço – Os times que desejarem se inscrever ou obter mais informações sobre regulamento, datas e locais de jogos devem entrar em contato diretamente com a Secretaria Municipal de Esportes pelo telefone (67) 9 9922-9233. A expectativa é de uma grande adesão e de partidas que levem emoção aos campos da cidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!