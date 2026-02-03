Acessibilidade

03 de Fevereiro de 2026 • 22:26

Nova temporada

Bonito abre inscrições para Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2026

O campeonato é uma realização da gestão municipal e integra as políticas públicas de esporte e lazer da cidade

Da redação

Publicado em 03/02/2026 às 20:36

A organização busca fortalecer o futebol amador em Bonito / Agência Brasil/Arquivo

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, anunciou a abertura das inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2026. O torneio, que promete movimentar a cena esportiva local, tem início previsto para março, com o período de cadastro das equipes ocorrendo ao longo de todo o mês de fevereiro.

As equipes interessadas em participar devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 500. A competição oferecerá troféus e premiação em dinheiro aos times vitoriosos, com o objetivo de valorizar o talento local e incentivar a prática esportiva com garra e espírito de fair play.

O campeonato é uma realização da gestão municipal e integra as políticas públicas de esporte e lazer da cidade. A organização busca fortalecer o futebol amador em Bonito, promovendo a integração social, revelando talentos e oferecendo entretenimento de qualidade para a comunidade.


Serviço – Os times que desejarem se inscrever ou obter mais informações sobre regulamento, datas e locais de jogos devem entrar em contato diretamente com a Secretaria Municipal de Esportes pelo telefone (67) 9 9922-9233. A expectativa é de uma grande adesão e de partidas que levem emoção aos campos da cidade.

