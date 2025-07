Bonito implanta projeto de Redário Literário em escola municipal

A proposta busca incentivar a leitura / Divulgação

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está implantando um projeto piloto de Redário Literário, iniciativa que utiliza redes de descanso como espaços de leitura em ambientes educativos e comunitários.

A ação conta com o apoio do CRAS, do programa Território e da colaboração de moradores e instituições locais. As redes foram doadas por um empresário da cidade, e os acabamentos em crochê estão sendo produzidos pelo grupo "Mulheres que Criam", do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O projeto piloto está sendo implementado na Escola Municipal João Alves de Arruda, com o envolvimento da comunidade escolar. Famílias e servidores contribuíram com a doação de tecidos utilizados no barrado das redes.

A proposta busca incentivar a leitura, transformar espaços comuns em ambientes acolhedores e reforçar os vínculos entre escola, família e comunidade por meio da valorização da cultura e da literatura.

