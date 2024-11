Bonito realiza campanha de coleta de lixo eletrônico para preservação ambiental

Lixo eletrônico já coletado em Bonito / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito promove, nos dias 05 e 06 de dezembro, uma campanha de coleta de lixo eletrônico com o objetivo de incentivar o descarte correto de aparelhos antigos e danificados, contribuindo para a proteção do meio ambiente. A ação ocorrerá na Praça da Liberdade, no centro da cidade, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

O lixo eletrônico, como computadores, celulares e outros equipamentos, contém substâncias que podem contaminar o solo e a água se descartados de forma inadequada. Por isso, a campanha visa oferecer um destino sustentável para esses materiais, permitindo que componentes sejam reciclados e reutilizados.