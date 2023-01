Bonito recebe implementos agrícolas para produção rural

Agricultores interessados no uso devem procurar a prefeitura / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Bonito recebeu nesta segunda-feira (9) a entrega de novos implementos agrícolas, equipamentos que vão auxiliar rotina dos pequenos produtores da região.

Os foram entregues uma plantadeira, duas ensiladeiras e uma carreta basculante, com recursos Governo do Estado, em parceria com a banda federal. Também foi entregue um trator, reformado pela Prefeitura de Bonito.

Todos os implementos foram destinados ao Departamento de Produção Rural, para atender ao pequeno produtor. Os interessados devem procurar o Seprodes, localizado na Garagem Municipal.