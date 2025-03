Bonito reforça combate ao Aedes aegypti e inicia aplicação de fumacê

Combater o aedes é dever de todos / O Pantaneiro/Arquivo

Seguindo a recomendação da Secretaria de Estado de Saúde, o município de Bonito está divulgando boletins semanais com informações sobre casos suspeitos de Dengue, Chikungunya e Zika. A medida tem como objetivo manter a população informada e reforçar as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti.

Além da divulgação dos dados epidemiológicos, o município tem intensificado as visitas domiciliares realizadas pelos agentes de saúde, que orientam os moradores sobre a eliminação de criadouros do mosquito. Outra ação importante iniciada na última semana foi a aplicação do fumacê, cobrindo toda a cidade para reduzir a proliferação do vetor.

A Prefeitura de Bonito alerta a população sobre a importância de manter quintais e terrenos limpos, evitando o acúmulo de água parada, principal ambiente para a reprodução do mosquito.

“A dengue é um problema de todos! Com a colaboração de cada cidadão, podemos evitar que o mosquito ganhe força e faça mais vítimas em nossa cidade”, destaca a administração municipal.