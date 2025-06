Bonito sedia III Fórum Estadual de Mudanças Climáticas na terça-feira

Balneário de Bonito / Prefeitura de Bonito

Bonito sedia na próxima terça-feira, 10, o III Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, com o tema “Futuros Possíveis, Prósperos e Verdes”. O evento será realizado das 8h às 18h, no Centro de Convenções da cidade, e reunirá representantes do poder público, setor privado, academia, organizações da sociedade civil e comunidades tradicionais.

A programação inclui palestra magna com o biólogo e Ph.D. em Ecologia Rafael Loyola, diretor de desenvolvimento da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS) e referência internacional em temas relacionados à biodiversidade e ao clima.

Durante o fórum, também serão realizados painéis voltados aos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) com foco em iniciativas já desenvolvidas em Mato Grosso do Sul. Outro destaque da programação será o debate sobre governança multinível, com participação de especialistas e gestores públicos.

Além disso, o evento marcará a entrega das Notas Técnicas elaboradas pelas Câmaras Técnicas de Pantanal, Recursos Hídricos e Adaptações Urbanas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site. Clique aqui para mais informações.



Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!