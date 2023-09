Bônus Moradia aquece setor imobiliário em Sidrolândia

Beneficiários do programa habitacional / Foto: Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular), em parceria com o município de Sidrolândia vai possibilitar a construção de novas unidades habitacionais através do Projeto Bônus Moradia. As primeiras famílias beneficiadas assinaram o contrato para o pagamento do subsídio, nesta quarta-feira (27), no Paço Municipal. Ao todo, foram liberados R$ 195 mil de subsídio para a entrada. A cidade foi contemplada com 70 cotas pelo Bônus Moradia.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, explica que o Projeto, embora recente, tem tido uma boa procura.

“Lançamos o Bônus Moradia em junho deste ano como mais uma forma do cidadão realizar o sonho da casa própria. Um dos diferenciais é que não existe sorteio, nós cadastramos os empreendimentos que se enquadram no programa e à medida que houver procura, desde que a pessoa atenda os requisitos básicos para participar, ela já consegue o imóvel”, destaca a diretora-presidente.

Um dos beneficiados é o casal Adriano Rodrigues e Lucinei da Silva Siqueira, que após 12 anos pagando aluguel, terão a possibilidade de realizarem o sonho da casa própria.

“Conseguimos R$ 17 mil do Bônus Moradia. Estamos realizando um sonho. Foram três tentativas antes da aprovação do financiamento. Esta ajuda do Governo veio em boa hora. Como todo mundo que paga aluguel, nosso orçamento está sempre apertado", relata emocionado Adriano que trabalha como operador de secador.

Segundo o construtor, Gustavo Souza Castro, o Bônus Moradia tem ajudado a aquecer as vendas e o setor imobiliário do município.

“Um dos grandes empecilhos para as famílias é terem recursos para a entrada. Com o Bônus Moradia esse valor pode chegar a R$ 17 mil no município de Sidrolândia, além do subsídio disponibilizado pelo Governo Federal, através do Minha Casa Minha Vida. Somando os dois benefícios, têm famílias que conseguem pagar toda a entrada à vista. Com isso, aumentamos a venda dos empreendimentos, favorecendo o setor imobiliário”, ressalta o construtor.

A prefeita Vanda Camilo, revelou que a parceria com a Agehab vai viabilizar novos projetos habitacionais como a implantação de 30 lotes urbanizados e 40 casas numa área do município no Diva Nantes.