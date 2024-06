Bônus Moradia garantirá R$ 30 milhões para famílias no sonho da casa própria

Evento ocorreu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo / Divulgação

Levar dignidade e ajudar no sonho da casa própria. Com este objetivo o Governo do Estado lançou nesta segunda-feira (17) o programa “Bônus Moradia Emendas”, que vai garantir R$ 30 milhões para auxiliar famílias de Campo Grande e Dourados a ter acesso a sua nova residência. Este valor será utilizado no pagamento da entrada do imóvel.

Os recursos são de emendas federais, disponíveis pela bancada do Mato Grosso do Sul, por meio dos oito deputados (federais) e três senadores. A iniciativa faz parte do programa “Minha Casa, Minha Vida Cidades”. A cerimônia de lançamento ocorreu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

“Este é um programa inédito no Brasil, que conseguimos construir para que as emendas (federais) pudessem viabilizar esta fase. No ano passado fizemos o Bônus Moradia que atendeu mais de duas mil famílias com recursos próprios, agora soma com estas emendas para podermos ampliar o programa. Uma alegria muito grande ter a bancada federal como parceira deste projeto”, afirmou o governador.

Riedel destacou que o Bônus Moradia beneficia milhares de famílias, que buscam e sonham com seu primeiro imóvel. “Abrimos o cadastramento e já temos 400 famílias cadastradas no sistema, agora começa o processo de triagem. Campo Grande e Dourados foram escolhidas neste momento, porque são as maiores cidades e dispõem de grande demanda. Assim conseguimos oferecer dignidade, oportunidade para esta família comprar sua casa própria e ficar livre do aluguel”, completou.

A nova modalidade terá subsídios garantidos de R$ 12 mil até R$ 32 mil para cada família, que serão usados para pagar a “entrada” do imóvel. São R$ 20 milhões para Campo Grande e mais R$ 10 milhões ao município de Dourados.

Cadastro

Os interessados devem se cadastrar no site da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de MS). Só podem participar as pessoas que não fazem parte de nenhum outro programa de habitação. A renda mensal familiar deve ser no máximo de R$ 7.050,00. Já os imóveis escolhidos precisam custar até R$ 220 mil.

“A pessoa entra no site da Agehab e se cadastra dentro do programa Bônus Moradia Emendas. Lá ela vai encontrar os empreendimentos disponíveis, escolher o que melhor atende, e faz a sua compra após passar pela análise de crédito da Caixa Econômica”, disse a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani.

Avesani ponderou que o programa facilita o acesso a casa própria, porque muitas vezes as famílias têm condições de pagar a prestação do imóvel, mas não dispõe do valor da entrada. “Quando vai se comprar uma casa existe o grande problema que é o pagamento da entrada. Temos que agradecer esta ação da bancada federal que vai realizar o sonho de muitas famílias”, destacou.

Representando o setor de construção civil, o gerente comercial da empresa Tecol, Henry Barcelos, elogiou a iniciativa do Governo do Estado e da bancada federal. “Um mercado que mais emprega pessoas e realiza o sonho de todo brasileiro, que é a casa própria. O programa vai alavancar o setor, podemos dizer que o ano de 2024 na construção civil começa a partir de agora”.

*Com informações do Governo do Estado.