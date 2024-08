BR-163 foi interditada após rompimento de barragens

Divulgação

Com a BR-163 completamente interditada no km 500, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (20), devido ao rompimento da barragem Nasa Park, próximo à divisa com o município de Jaraguari, a CCR MSVia orienta os motoristas que busquem por caminhos alternativos para acessar a região.

Uma opção para quem trafega pelo sentido norte é fazer o desvio pelo anel rodoviário Dr. Ricardo Trad, que liga Campo Grande a Rochedinho, e que pode ser acessado a partir do km 495 da BR-163/MS. Já para quem está vindo pelo sentido sul, a alternativa é a acessar a estrada de acesso ao Bomfim, no km 529, rumo a Campo Grande.

O aviso aos motoristas sobre a interdição está sendo feito por meio dos Painéis de Mensagens Variáveis Fixos e Móveis dispostos ao longo da rodovia, Praças de Pedágio, e pelas equipes de operação na pista. Outras dúvidas podem ser sanadas pelo Disque CCR MSVia, por meio do telefone 0800 648 0163, que atende gratuitamente, inclusive ligações de celulares, e também via WhatsApp.

Segurança

Equipes operacionais do Serviço de Atendimento ao Usuário, técnicos da Concessionária e Corpo de Bombeiros atuam para o tráfego ser liberado o mais breve possível.

A Concessionária iniciou um plano de contingência para segurança da rodovia e de seus clientes, acionando, ainda, demais órgãos competentes para apoiar o atendimento a ocorrência, como Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis).