BR-163/MS deve receber cerca de 328 mil veículos no feriado prolongado

Rodovia federal BR-163 / Divulgação

A partir desta terça-feira, 10, a CCR MSVia realiza a Operação Nossa Senhora Aparecida na BR-163/MS. Até o dia 15/10 (domingo) as equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Concessionária terão o efetivo reforçado com o objetivo de proporcionar mais agilidade nos atendimentos e em eventuais emergências que possam ocorrer durante o período.

De acordo com levantamento feito pelas equipes de tráfego da Concessionária, cerca de 328 mil veículos devem passar pela BR-163/MS durante os dias de operação, um aumento de 22% em relação a dias normais. Somente para esta terça-feira (10/10), a previsão é de que mais de 59,6 mil veículos utilizem a rodovia, sendo o período entre 16h e 19h o de maior movimento, com média de 3,9 mil veículos por hora.

Dando sequência, nesta quarta-feira (11/10), feriado em que se comemora o aniversário de Mato Grosso do Sul, os dados apontam que devem passar 61.393 veículos pela BR-163/MS, e os horários de maior movimento devem ocorrer entre 9h e 11h, com média de 3,9 mil veículos por hora, e entre 15h e 17h, com média de 4 mil veículos por hora.

Na quinta-feira (12/10), Dia de Nossa Senhora Aparecida, a rodovia deve receber cerca de 51 mil veículos, e o horário de pico deve ocorrer entre 10h e 11h, com média de 3,4 mil veículos por hora. Já na sexta-feira (13/10), o levantamento indica 49,2 mil veículos, com o movimento mais intenso entre 16h e 18h, onde a projeção indica mais de 3,3 mil veículos/hora.

No sábado (14/10), o maior movimento deve ocorrer entre 9h e 11h, com média de 3,2 mil veículos por hora, e entre 15h e 17h, com 3,2 mil veículos por hora. Para este dia, cerca de 49,8 mil veículos devem passar pela BR-163/MS. E no domingo (15/10), último dia de operação, a estimativa indica movimento de 56,8 mil veículos e o horário de pico deve ocorrer entre 15h e 18h, com média de 4,4 mil veículos por hora.

Equipes de plantão – O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) na BR-163/MS funciona 24h por dia, com mais de 80 viaturas estão à disposição dos usuários, entre elas, estão 17 ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de suporte avançado), 08 guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 inspeções de tráfego, 5 viaturas de combate a incêndio e 5 viaturas para apreensão de animais.

A operação conta com o auxílio de 477 câmeras em Circuito Fechado, para monitoramento do tráfego à distância, 24h por dia, a partir do CCO (Centro de Controle Operacional), o que permite, ainda, fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em tempo real. Os equipamentos são movimentados à distância, girando 360°, movimento vertical e zoom, o que permite rastrear a rodovia a distâncias de até 2 quilômetros em cada sentido de tráfego.

Também serão empregados 18 Painéis Fixos de Mensagens Variáveis e 17 Painéis Móveis de Mensagens Variáveis, instalados em pontos estratégicos para permitir informar, em tempo real, eventuais interferências no tráfego. Ao longo de toda a rodovia, os usuários podem contar ainda com as 17 Bases Operacionais, todas equipadas com sanitários, fraldários, estacionamento, totem informativo e água potável.

Segurança Viária – A CCR MSVia relembra ao usuário que verifique as condições antes de pegar a estrada, realizando a revisão geral de itens como pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor, entre outros. Todos eles devem estar em perfeitas condições.

Para reforçar as dicas, a Concessionária distribuirá folhetos educativos sobre práticas seguras ao trafegar pela rodovia durante os cinco dias de operação. Entre as dicas, estão: ultrapassar com cuidado e em locais permitidos pela sinalização, usar de cinto de segurança, manter distância segura entre veículos, não beber antes de dirigir e respeitar os limites de velocidade.

Fale com a CCR MSVia – Para informações das condições de tráfego, sugestões, críticas e elogios, os motoristas e passageiros podem fazer contato com a Concessionária por meio do Disque CCR MSVia, serviço telefônico gratuito (inclusive para celulares) que atende pelo telefone 0800 6480163, 24 horas por dia. O site www.msvia.com.br também oferece informações das condições de tráfego.