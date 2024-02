Brasil amplia oportunidades de exportação de carnes bovinas e de aves para Rússia

Carne animal / Divulgação

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) anuncia a recente habilitação de mais cinco plantas para exportação de carnes bovinas e de aves para a Rússia. A decisão foi comunicada pelo Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Federação da Rússia (Rosselkhoznadzor) e é resultado de uma rigorosa auditoria realizada no Brasil, a primeira está em andamento desde 2015 e foi concluída em dezembro de 2023.

Durante a inspeção, a delegação russa visitou unidades de produção em seis estados brasileiros, além do Distrito Federal, e também realizou reuniões técnicas com representantes da SDA (Secretaria de Defesa Agropecuária) e da SCRI (Secretaria de Comércio e Relações Internacionais), ambas do Mapa. Além de frigoríficos, foram vistoriados estabelecimentos de criação de bovinos e aves, e laboratórios oficiais, apresentando os controles sanitários de uma ponta a outra da cadeia produtiva.

Ainda, ampliando assim as oportunidades de exportação para o mercado russo, a auditoria resultou no levantamento de restrições temporárias que pesavam sobre o fornecimento de produtos de origem animal de determinadas unidades de produção nacionais.

A nova habilitação inclui a expansão das atividades de produção de algumas unidades, incluindo o abate e desossa de aves, produção de subprodutos e gorduras avícolas, e produção de farinha de origem animal. Adicionalmente, unidades que já possuíam licenças para exportação de carne bovina tiveram suas capacidades ampliadas, fortalecendo a posição do Brasil como um dos principais fornecedores de carnes e produtos de origem animal para a Rússia.

“A reafirmação desta parceria entre Brasil e Rússia não apenas fortalece a relação de confiança mútua entre as autoridades sanitárias de ambos os países, mas também destaca a qualidade inigualável dos produtos brasileiros no cenário internacional. O Ministério da Agricultura se compromete a continuar trabalhando para assegurar e expandir o acesso dos produtos brasileiros aos mercados globais, garantindo o cumprimento dos mais altos padrões de qualidade e segurança alimentar”, afirma Roberto Perosa, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa.

Em 2023, as exportações de carne bovina e de aves do Brasil para a Rússia alcançaram o valor de US$ 306 milhões, o que corresponde a 24% do total das exportações brasileiras para esse mercado.