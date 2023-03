Brasil bate recorde de feminicídios em 2022, com uma mulher morta a cada 6 horas

Reprodução

O Brasil teve um aumento de 5% nos casos de feminicídio em 2022 em comparação com 2021, aponta levantamento feito pelo g1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

Conforme o G1, são 1,4 mil mulheres mortas apenas pelo fato de serem mulheres - uma a cada 6 horas, em média. Este número é o maior registrado no país desde que a lei de feminicídio entrou em vigor, em 2015.

A alta acontece na contramão do número de assassinatos sem o recorte de gênero, que foi o menor da série histórica do Monitor da Violência e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Com 40,8 mil casos, o país teve 1% menos mortes em 2022 que em 2021.

Se forem consideradas apenas as mortes de mulheres, o que inclui também os casos que são classificados como feminicídios, o número cresceu 3% de um ano para o outro — para 3.930.

CENÁRIO DE 2023 EM MS

Conforme os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, de janeiro até este 8 de março, cinco mulheres foram mortas em razão de serem do sexo feminino. Duas mortes foram na Capital (em janeiro e fevereiro) e três no interior (dois em janeiro e um fevereiro).