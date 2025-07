Brasil e Bolívia reforçam parceria para impulsionar canal Tamengo

Clóvis Neto/PMC

Representantes do Brasil e da Bolívia se reuniram nesta quinta-feira (17), em Corumbá (MS), para discutir medidas de cooperação voltadas à navegabilidade do canal Tamengo e ao desenvolvimento sustentável da hidrovia Paraguai-Paraná. O encontro marcou a 6ª Reunião da Comissão Mista Brasil-Bolívia sobre o Sistema Tamengo (Comista Tamengo), realizada no auditório do Sindicato Rural do município.

Criada em 1978 por meio de acordo bilateral, a comissão tem como objetivo coordenar ações técnicas e políticas para a gestão compartilhada do sistema fluvial. Após um período de baixa atividade, as reuniões da Comista têm sido retomadas com maior frequência desde 2023.