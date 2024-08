Brasil perde o músico Caçulinha aos 86 anos

Divulgação

Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, faleceu na madrugada desta segunda-feira (5), aos 86 anos, no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, onde estava internado há 10 dias após sofrer um infarto. A triste notícia foi confirmada por meio de um comunicado em seu perfil oficial, que destacou o luto pela perda do grande músico, irmão inseparável e querido titio.

Caçulinha dedicou sua vida à música popular brasileira, destacando-se como maestro com ouvido absoluto. Ele tocou com diversos grandes artistas e gravou mais de 30 discos ao longo de sua carreira. Seu trabalho no "Domingão do Faustão", onde permaneceu por 26 anos, fez dele uma figura amplamente reconhecida e amada.

Nascido em Piracicaba, São Paulo, em 15 de março, Caçulinha abandonou o Colégio São Luís na quarta série para se dedicar à música. Desde cedo, começou a cantar com o pai e acabou ganhando o apelido Caçulinha. Ele tocou com nomes icônicos como Elis Regina, Roberto Carlos e Chico Buarque, consolidando um legado de amor e dedicação à arte musical.