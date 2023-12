Brasilândia recebe primeira edição do Gabinete de Integração

Divulgação

Depois de assinar o termo de cooperação para instalação de um Ponto de Inclusão Digital em Santa Rita do Pardo, o presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, esteve em Brasilândia para o primeiro Gabinete de Integração, nesta quinta-feira, dia 14 de dezembro.

A ação levou o magistrado até a comarca para conferir as necessidades da localidade para que a população receba uma prestação jurisdicional eficiente, ao mesmo tempo, entregar investimentos permitindo que servidores e integrantes da magistratura tenham melhores condições de trabalho.

Assim, o desembargador entregou novos computadores desktop; comprometeu-se a atender as necessidades mais urgentes da comarca; e entregou a instalação de placas fotovoltaicas que exigiram investimentos de R$ 289.000,00, já que foram instalados 82 painéis sobre o telhado da cobertura e mais 36 painéis sobre a estrutura no estacionamento, servindo de cobertura para sete vagas.

Com a instalação das placas de energia solar será possível gerar 7.300 kWh por mês, permitirá atender o consumo de energia elétrica na comarca e a compensação de, pelo menos, 2.300 kWh para ser creditada em outra edificação do judiciário sul-mato-grossense.

Como o Gabinete de Integração visa conhecer, entender e levar ideias e melhorias para o sistema judiciário estadual, o presidente entregou ao secretário de Administração, José Carlos Soriano, que representou o prefeito Antônio de Paula Thiago, a documentação que apresenta o programa Lar Legal MS, uma proposta que legaliza títulos de propriedade para famílias carentes residentes em loteamentos ou comunidades empobrecidas já consolidados pelo tempo.

O Des. Sérgio entregou ao presidente da Câmara de Vereadores a cartilha do programa Família Acolhedora, destacando a importância da implantação do programa no município, já que por meio deste, famílias cadastradas acolhem em suas residências crianças e adolescentes quando afastados de suas famílias de origem e o acolhimento familiar permite um cuidado individualizado diferente do acolhimento institucional.

Em seu discurso, o desembargador ressaltou os pilares da atual administração do Judiciário de MS, falou da importância de se proporcionar a aproximação com as localidades do interior de Mato Grosso do Sul e citou que é um dos finalistas no Prêmio Inovação, uma proposta que objetiva reconhecer e incentivar iniciativas e projetos inovadores no âmbito tecnológicos, de gestão e de novas metodologias aplicados no ecossistema de justiça.

“Desde que iniciamos o Gabinete de Integração já estivemos em quase todas as 55 comarcas, em um total de mais de 17 mil km, levando ideias, estabelecendo parcerias e verificando in loco quais reivindicações existem nas comarcas, tanto de servidores quanto magistrados. A importância desta ação que desenvolvemos na justiça de MS está na aproximação da justiça com a sociedade, com a população, para que saibam que o Poder Judiciário é próativo e está trabalhando para uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente”, disse o desembargador.

O juiz Aldrin de Oliveira Russi, que responde pela comarca, cumprimentou o desembargador pela iniciativa que o trouxe até a comarca para conhecer sua realidade. “É uma alegria recebê-los em Brasilândia e, em poucas palavras, quero agradecer porque esse contato direto nos faz sentir acolhidos. Esse contato pessoal é de grande valia porque sabemos que não é fácil para a administração do TJ, diante de tantos compromissos, deslocar-se até as comarcas. Agradecer por toda melhoria que pode ser implementada a partir dessa visita. Na medida do possível, gostaria de recebê-los mais vezes para sempre melhorarmos os serviços jurisdicionais”, afirmou o juiz.

Além de servidores e pessoas da comunidade que estavam no Fórum, participaram da solenidade o juiz auxiliar da presidência do TJMS, Renato Antonio de Liberali; o promotor de justiça Adriano Barrozo da Silva; a defensora pública Sara Zam Segura Marçal; o presidente da 2ª subseção da OAB/MS, Thiago Vinícius Rufino Martinho, a presidente da APAE de Brasilândia; a secretária municipal de Saúde, Adenilza Maria dos Santos Abrami, entre outras autoridades locais.

Conheça - Comarca de Brasilândia foi criada pela Lei nº 664, de 18/09/86, e instalada no dia 11 de março de 1987. Compreende o município de Brasilândia.