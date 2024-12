Brigada do IHP realiza manutenção de viveiro para recuperação do Pantanal

Locais serão novamente reflorestado / Divulgação

O programa permanente de brigada ambiental do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), conhecido como Brigada Alto Pantanal, está conduzindo ações de monitoramento em áreas impactadas por incêndios na Serra do Amolar. Com a chegada das chuvas em dezembro de 2024, os brigadistas estão colaborando com pesquisadores para avaliar os danos causados pelo fogo à biodiversidade local. Além disso, realizam a manutenção de um viveiro de mudas instalado na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Acurizal, que será essencial para a recuperação ambiental da região.

A Brigada Alto Pantanal é mantida por meio de parcerias com organizações como V.Bio, Celeo, ISA ENERGIA BRASIL, FUNBIO, ADM (por meio do programa ADM Cares), Instituto PHI, Wetlands International Brasil, Fundação Grupo Boticário, além de doações de indivíduos.

Em outubro de 2024, incêndios de grandes proporções afetaram significativamente a Serra do Amolar, uma área de alta biodiversidade no Pantanal e reconhecida como Patrimônio Natural da Humanidade. Fatores como rajadas de vento de 60 km/h, baixa umidade do ar (menos de 20%) e temperaturas superiores a 40ºC contribuíram para a propagação de uma linha de fogo com 11 km de extensão, que alcançou áreas de recuperação onde já haviam sido plantadas 25 mil mudas. Brigadistas do Alto Pantanal, juntamente com o Prevfogo/Ibama, trabalharam incansavelmente para conter as chamas.

Desde o início de dezembro, os brigadistas têm se dedicado a técnicas de plantio e manejo para aumentar as chances de sobrevivência das mudas que serão usadas na restauração das áreas atingidas. O trabalho inclui a avaliação das mudas prontas para o plantio, além da preparação do solo. Essas ações de recuperação ambiental seguirão ao longo de dezembro e janeiro de 2025.

Como parte das atividades, a brigada ambiental também monitora a fauna local. Médicos veterinários e biólogos do IHP utilizam armadilhas fotográficas e sistemas de bioacústica para registrar a presença de animais silvestres. Durante uma das visitas, foi encontrado um jabuti em boas condições de saúde, evidenciando os esforços para preservar a biodiversidade do Pantanal.