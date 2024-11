Bruno Girotto, do "Pescadores do MS", participa do Pantaneiro Podcast

Arquivo pessoal

Diretamente de Aquidauana para o mundo da pesca, Bruno Girotto, pescador profissional e famoso pela página de Instagram "Pescadores do MS" com mais de 200 mil seguidores, estará batendo um papo sobre pescaria na próxima segunda-feira, às 9h, no O Pantaneiro Podcast.

O podcast será transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook do Jornal O Pantaneiro.