Buscas por jovem afogado continuam em vários trechos do Rio Aquidauana

Capitão Carlos Saldanha em entrevista ao O Pantaneiro / O Pantaneiro

Segundo o Capitão Carlos Saldanha, responsável pela coordenação da operação, o desaparecimento foi comunicado ainda na manhã de domingo (14), por volta das 10h, após turistas informarem terem visto um corpo sendo levado pela correnteza.

As buscas pelo jovem de 26 anos que se afogou no Rio Aquidauana entraram no segundo dia nesta segunda-feira (15), na região da Cachoeira do Serrano, no distrito de Piraputanga, em Aquidauana. Equipes do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM) do 3º GBM, com apoio de mergulhadores de Campo Grande, seguem atuando em diversos trechos do rio.

“Às 10h de domingo, dia 14, recebemos várias ligações de turistas, em Piraputanga, que viram uma pessoa 'rodando' no rio. Fomos verificar a veracidade das informações e, de imediato, enviamos equipes com barcos ao local primário para fazer as buscas. Depois de algum tempo, confirmamos a situação e acionamos a equipe de mergulhadores, uma equipe mais especializada, de Campo Grande, que foi fazer as buscas na tentativa de localizar a vítima”, explicou ao O Pantaneiro.

Ainda segundo Saldanha, os trabalhos foram retomados nesta segunda por volta das 5h da manhã. “Vamos passar o dia nas buscas. A probabilidade do corpo não estar no mesmo local é grande. Vamos fazer buscas no local e concentrar todos os esforços para encontrá-lo”, afirmou.

Vítima seria de Campo Grande

Conforme as primeiras informações, o jovem, natural de Campo Grande, estava com um grupo de amigos em um barco na outra margem do rio quando uma vara de pesca caiu na água. Ao tentar recuperá-la, ele entrou no rio e foi surpreendido por um rebojo — movimento circular forte da água — e desapareceu.

Turistas que estavam mais afastados disseram ter visto o corpo boiar momentaneamente nas proximidades da cachoeira localizada junto ao Restaurante Serrano, ponto bastante conhecido da região.

Risco

O Capitão Saldanha reforça que o Rio Aquidauana é um dos mais perigosos do Estado no número de casos de afogamentos. “É um rio perigoso, principalmente nessa área de Corguinho a Piraputanga, pois tem muitas pedras, corredeiras; já vitimou várias pessoas”, afirmou.

Ele alertou que o município de Aquidauana não possui balneários oficiais, o que aumenta o risco para banhistas.

“O balneário é a área na beira do rio que tem limitação para banho, com guarda-vidas, kit de primeiros socorros, uma estrutura para fornecer uma segurança mínima para banhistas. Em Aquidauana não há isso. Sempre recomendamos não utilizar o Rio Aquidauana para banhos.”

“Um dos óbitos do ano passado foi de uma pessoa que estava pescando na barranca do rio, desequilibrou e caiu no rio, submergiu e veio a óbito. Orientamos muito sobre as precauções. O Rio Aquidauana é perigoso pelas características”.

O Corpo de Bombeiros reforça que qualquer informação que possa auxiliar nas buscas deve ser repassada imediatamente pelo telefone 193.

