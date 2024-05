Cabide Solidário do Hospital Regional de MS precisa de doação de casacos para crianças

Agasalhos são doados para crianças carentes / Divulgação

Com a aproximação dos dias mais frios do ano, a procura por agasalhos infantis no Cabide Solidário do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) tem aumentado significativamente. Por esse motivo, o hospital está reforçando a campanha, que é permanente, na busca por atender as necessidades que transcendem a assistência hospitalar.

"O hospital presta toda a assistência médica necessária aos pacientes que buscam por atendimento, porém, alguns casos é preciso ir além para ajudar o próximo, por isso criamos o Cabide Solidário. Nos últimos dias, algumas pessoas estão chegando sem nenhum agasalho e por isso reforçamos o pedido de doação de casacos, principalmente para crianças", disse Luana Montania Rocha, responsável pela Unidade Seccional de Controle Interno Funsau (Fundação Serviços de Saúde de MS).

Os interessados em contribuir com a campanha podem deixar suas doações na Ouvidoria do HRMS, localizada na recepção central do hospital. O hospital reforça que todos os tipos de agasalhos infantis são bem-vindos, desde casacos e jaquetas até blusas de lã e moletons.

Para mais informações sobre como doar e detalhes adicionais sobre a campanha, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 67 3378-2708. O HRMS conta com a solidariedade da comunidade para aquecer o inverno das crianças que mais precisam.

*Com informações da Comunicação Funsau/HRMS