Cachorro Benji é encontrado após reportagem

Benji com os tutores / Arquivo Pessoal

O cachorrinho Benji, que havia desaparecido no domingo, 27, foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira, 28, após a reportagem do O Pantaneiro.

Segundo os tutores, um morador entrou em contato pouco após a divulgação da notícia informando sobre o paradeiro do animalzinho.