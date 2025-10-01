Cadastro Único realiza atendimento itinerante em Piraputanga

Moradores poderão se cadastrar ou atualizar dados do Bolsa Família
Bolsa Família / Divulgação
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizará nesta quarta-feira, dia 2 de outubro, um atendimento itinerante do Cadastro Único – programa essencial para acesso ao Bolsa Família e outros benefícios sociais.
A ação acontecerá no distrito de Piraputanga, na Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, das 8h às 12h. O atendimento é voltado para o cadastramento de novas famílias, atualização de dados, consultas e orientações sobre os programas vinculados ao CadÚnico.
Para ser atendido, é necessário levar os documentos de todas as pessoas que residem na casa, incluindo: CPF, RG, título de eleitor, carteira de trabalho e certidão de casamento, quando houver.
