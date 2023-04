Cadê a Marry? Gato persa desaparece em Aquidauana e tutora faz apelo

Animal exige cuidados específicos para o bem-estar / (Foto: Divulgação)

A família de Patrícia Ribeiro está há três dias angustiada na procura da gata da raça persa Marry, que desapareceu em Aquidauana. Conhecido pela aparência chamativa e pelagem delicada, a tutora oferece recompensa de R$ 1 mil para quem entregar o animal.

Patricia conta que o felino foi adotado desde filhote e possui características de apego ao ambiente familiar, por isso, teme que o animal adoeça e tenha comportamentos de ficar acuado.

"Ela é um tipo de animal que precisa se acostumar desde novinho com o dono. Comprei ela filhotinha, para se acostumar no meu ambiente. Ela não vai se associar a casa [se está com alguém], deve estar escondida. Para se ter uma ideia, quando me mudei, ela fica entre 4 e 5 dias escondida, embaixo da cama, no guarda-roupa", disse.

Outra condição é dos cuidados específicos, como a alimentação especial que, em caso de falta, pode causar sérios problemas. "Ela tem que ser levada ao pet duas vezes ao mês porque tem o pelo muito fino, senão dar banho e escovar, os pelos embolam e dá ferida no corpo; se come outra ração, ela vomita".

Além da falta para as crianças da casa, a família teme que a falta dos cuidados específicos levem a perda da gata. "Publiquei no Facebook e golpistas tentaram dar golpe se aproveitando deste momento. Estou com uma criança que não para de chorar por causa dela".

Quem tiver informações pode entrar em contato com o telefone (67) 9659-6102.