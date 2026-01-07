Acessibilidade

08 de Janeiro de 2026 • 00:21

Caderneta da Pessoa Idosa ganha foco em saúde mental e prevenção à violência

Documento passa a incluir avaliação de fragilidade, cuidados paliativos e seguridade social, e será disponibilizado em versão digital e física para todo o País

Da redação

Publicado em 07/01/2026 às 21:56

A medida beneficia 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais e amplia a resposta do país ao envelhecimento da população / Agência Brasil

O Ministério da Saúde lançou nesta semana uma versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa, que se torna mais didática, acessível e abrangente. Entre as principais novidades estão a inclusão de informações sobre saúde mental, prevenção da violência, cuidados paliativos e seguridade social. A nova versão está disponível para consulta digital no portal do ministério e, em breve, será acessível também pelo aplicativo Meu SUS Digital. A distribuição da versão impressa para todo o país ocorrerá ainda este ano.

A secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luiza Caldas, destacou a importância do instrumento: “A Caderneta da Pessoa Idosa é uma importante aliada para acompanhar a saúde, orientar sobre cuidados, direitos e cidadania da nossa população nos territórios. Além disso, facilita o registro e a troca de informações entre os profissionais de saúde, garantindo um atendimento mais seguro e alinhado às suas reais necessidades”.

O documento foi reestruturado para funcionar como um elo entre a pessoa idosa, seus familiares e as equipes de saúde. A linguagem foi simplificada, e o layout incorpora fontes maiores, ilustrações e QR Codes que direcionam para conteúdos complementares de educação em saúde.

Uma das principais inovações é a inclusão do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20), que permite uma avaliação mais precisa das condições de fragilidade e das necessidades específicas de cada pessoa.

Além de organizar o histórico clínico, com registro de consultas, vacinas, medicamentos e exames, a caderneta também traz informações sobre direitos, alimentação saudável, serviços e telefones úteis. A iniciativa faz parte do fortalecimento da Atenção Primária, reforçado pela estratégia Saúde Brasil 360°, que organiza um ciclo completo de cuidado com foco em idosos, mulheres, crianças e gestantes.

A medida reforça o compromisso do Sistema Único de Saúde (SUS) com os mais de 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais e amplia a resposta do país ao envelhecimento da população.

