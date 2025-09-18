Acessibilidade

18 de Setembro de 2025 • 19:27

Economia

Caixa Econômica Federal registra lucro de R$ 8,9 bilhões no 1º semestre de 2025

Rendimento é 44,9% maior do que o registrado no mesmo período de 2024

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 16:52

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal encerrou o primeiro semestre de 2025 com lucro líquido de R$ 8,9 bilhões, representando um crescimento de 44,9% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (18), em São Paulo.

A margem financeira atingiu R$ 32,7 bilhões, com alta de 6,3% na comparação anual. Já as receitas com intermediação financeira somaram R$ 115,1 bilhões, avanço de 25,4% em relação ao primeiro semestre do ano passado.

As despesas administrativas e de pessoal totalizaram R$ 21,7 bilhões no segundo semestre de 2025, o que representa uma queda de 2,4% frente ao mesmo período de 2024. Por outro lado, as despesas com intermediação financeira chegaram a R$ 82,4 bilhões, um aumento de 34,9% na mesma base de comparação.

Conforme o balanço, a carteira de crédito da Caixa alcançou R$ 1,294 trilhão em junho de 2025, crescimento de 10,1% em relação ao saldo registrado em junho de 2024. Apenas no segundo trimestre deste ano, foram concedidos R$ 159,7 bilhões em crédito, o que representa alta de 0,4% na comparação anual e de 5,3% em relação ao trimestre anterior.

O índice de inadimplência da carteira de crédito total chegou a 2,66% em junho de 2025, aumento de 0,46 ponto percentual em relação a junho do ano passado e de 0,17 ponto percentual frente a março deste ano. A cobertura da provisão encerrou o trimestre em 163,8%, queda de 31,6 pontos percentuais em relação a junho de 2024 e de 10,1 p.p. comparado ao primeiro trimestre de 2025.

A Caixa manteve sua liderança no mercado imobiliário, com 66,8% de participação nos financiamentos do setor. A instituição também segue como principal operadora do programa Minha Casa, Minha Vida, respondendo por mais de 99% do volume contratado.

O saldo da carteira imobiliária somou R$ 875,5 bilhões ao final de junho de 2025, com crescimento de 11,7% em relação ao mesmo mês de 2024 e de 2,9% na comparação com março deste ano. No primeiro semestre, foram contratados R$ 106,7 bilhões em financiamentos habitacionais, queda de 5,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, considerando recursos do SBPE e FGTS.

