'Caixa Encantada' arrecada 74,2 mil brinquedos

Encerramento da ação na tarde desta segunda-feira / Divulgação

A campanha “Caixa Encantada”, realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso Sul, arrecadou aproximadamente 74,2 mil brinquedos que serão entregues para crianças e adolescentes atendidos em 356 instituições em Campo Grande e no interior.

O governador Eduardo Riedel e a primeira-dama e madrinha da campanha, Mônica Riedel, participaram do encerramento da ação na tarde desta segunda-feira (9), no Bioparque Pantanal, com a participação de 170 crianças convidadas, de duas entidades cadastradas para receber as doações – “Os Sonhadores” e “Projeto Estrela Branca”.

“A gente fica feliz de poder estar contribuindo com isso. A Mônica teve uma participação direta andando no Estado, agora vai distribuir em algumas instituições. E faço um agradecimento a todas as instituições que por liderança da Secretaria de Administração se mobilizou, apoiou, do governo do Estado, a Fiems que tem tradicionalmente participado, ajudando a construir a logística desse volume muito grande de entrega. Não é fácil catalogar por idade de criança masculino, feminino, por instituição, então agradeço a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar que participaram voluntariamente nesse movimento e a todos os servidores que se dedicaram a fazer o Natal de 2024 um pouquinho mais feliz para mais de 70 mil crianças”, disse o governador.

A ação encerra a campanha natalina “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!”. A iniciativa contou com o apoio de 17 instituições públicas e privadas que são correalizadoras, além de outras cinco instituições parceiras.

“Essa campanha é do servidor do Estado, e eu como primeira-Dama me sinto muito feliz e honrada de dar voz, sensibilizar as pessoas, divulgar. Nós fizemos realmente uma divulgação muito grande, e o resultado foi esse, um recorde de arrecadação. E esse ano teve uma coisa que também me agradou muito e faz muito sentido, a gente atendeu o interior também. Em campanhas passadas que a gente atendia, basicamente Campo Grande, e agora estamos conseguindo ampliar esse atendimento, e futuramente, quem sabe, a gente consegue ampliar mais ainda”, disse Mônica Riedel.

O objetivo da campanha é promover o espírito de solidariedade entre os servidores públicos do Poder Executivo Estadual e na sociedade, aproveitando a época para fazer o Natal das crianças em situação de vulnerabilidade social mais alegre.

Além dos presentes, as crianças das ongs selecionadas participaram de uma tarde de diversão no Bioparque Pantanal, com a visita do Papai Noel que chegou em um dos tanques de peixes, apresentações artísticas, brinquedos e lanche.

“É muita felicidade a gente saber que o Natal, dessas crianças que precisam e que querem sonhar um pouco nesse momento tão mágico, de reflexão também, vai ser especial. A maioria das crianças nunca esteve no Bioparque, que é um equipamento reconhecido no mundo inteiro e que nos orgulha. Então é uma oportunidade para eles conhecerem, saberem que existe e também se sentirem inseridos”, explicou a primeira-dama.

Para as crianças e familiares que participaram da visita, o momento foi de alegria. “É importante, ainda mais nessa época do ano, de Natal, de Papai Noel, de presente, eles ficam muito felizes. Muitos deles não têm condições dos pais trazer, mas é muito importante, eles gostam, ficam bem animados”, disse Amanda Matos, 22 anos, que acompanhou a filha Clara Eloá, 3 anos. “Eu não fiquei com medo daquele peixe grandão e nem do Papai Noel, pedi uma boneca uma boneca de presente”, disse a menina que participa do projeto Estrela Branca, nas Moreninhas.

Evelyn Leite, 21 anos, levou o filho Arthur Gabriel, de 2 anos, para participar das atividades e ambos conheceram o Bioparque pela primeira vez. “Eu achei muito legal, uma novidade. É difícil conseguir vir, então um evento como esse é uma oportunidade bem legal pra as crianças conhecerem”, afirmou.

*Com informações Comunicação Governo de MS