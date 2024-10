Caixa Encantada: organizações devem preencher formulário para receber doações

Arquivo/ Governo de MS

As Organizações da Sociedade Civil que desejam participar da campanha Caixa Encantada e receber as doações de brinquedos arrecadados já podem se inscrever. O prazo segue até o próximo dia 14. O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no link https://prosas.com.br/editais/14799-campanha-de-brinquedos-de-natal-caixa-encantada. Após esse período de inscrição, a Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos) realizará a análise das organizações cadastradas.



No ano passado, foram arrecadados 45 mil brinquedos, beneficiando 300 entidades, segundo dados da SAD (Secretaria de Estado de Administração). A reformulação do processo de cadastramento das entidades beneficiadas é uma das novidades da campanha e a orientação da Sead é que as organizações preencham as informações conforme sua realidade. Neste sentido, as arrecadações chegarão a quem mais precisa, ampliando o número de organizações beneficiadas.



Ponto focal da campanha na Sead, a secretária executiva de Assistência Social, Taciana Silvestrini, reforça o convite as organizações. “Convidamos as Organizações da Sociedade Civil a se inscreverem na campanha Caixa Encantada e receberem doações de brinquedos que farão a diferença no Natal de milhares de crianças. Não percam o prazo de inscrição, que vai até o próximo dia 14. Junte-se a essa rede de solidariedade promovida pelo servidores do Governo de Mato Grosso do Sul e contribua para espalhar alegria!”.



"Caixa Encantada - Doe um Brinquedo, Compartilhe Magia!" é uma campanha solidária promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, organizada pela SAD, e que tem como madrinha a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel. A ação conta com o apoio de instituições públicas, organizações de classe e empresas.



O objetivo é fortalecer o espírito de solidariedade entre os servidores do Poder Executivo Estadual e na sociedade, tornando o Natal das crianças em situação de vulnerabilidade social mais alegre e especial.