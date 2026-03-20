Acessibilidade

20 de MarÃ§o de 2026 • 12:20

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
AtenÃ§Ã£o

Caixa paga Bolsa FamÃ­lia a beneficiÃ¡rios com NIS de final 3

Com adicionais, valor mÃ©dio do benefÃ­cio estÃ¡ em R$ 683,75

AgÃªncia Brasil

Publicado em 20/03/2026 Ã s 07:55

Atualizado em 20/03/2026 Ã s 08:30

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

CartÃ£o do Bolsa FamÃ­lia / Roberta Aline/MDS

A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (20) a parcela de março do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 3.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 683,75. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do Governo Federal alcançará 18,73 milhões de famílias, com gasto de R$ 12,77 bilhões.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Pagamento unificado
Os beneficiários de 171 cidades de nove estados receberam o pagamento na quarta-feira (18), independentemente do NIS. A medida beneficiou os moradores de 126 municípios do Rio Grande do Norte, que sofrem com a seca, e os moradores de Juiz de Fora, Ubá, Patrocínio do Muriaé e Formiga, em Minas Gerais, afetados por enchentes. Também foram beneficiadas cidades nos seguintes estados: Amazonas (3), Bahia (17), Paraná (1), Piauí (1), Rio de Janeiro (4), Roraima (6) e Sergipe (9).

Essas localidades foram afetadas por chuvas, por estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista dos municípios com pagamento antecipado está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde 2024, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).

Regra de proteção
Cerca de 2,35 milhões de famílias estão na regra de proteção em março. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. Neste mês, o benefício médio para elas está em R$ 368,97.

Em 2025, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. No entanto, a mudança só abrange as famílias que entraram na fase de transição a partir de junho de 2025. Quem se enquadrou na regra até maio de 2025 continuará a receber metade do benefício por dois anos.

Leia TambÃ©m

â€¢ Caixa paga Bolsa FamÃ­lia a beneficiÃ¡rios com NIS de final 2

â€¢ Caixa comeÃ§a a pagar Bolsa FamÃ­lia de marÃ§o

â€¢ Prefeitura de Aquidauana convoca beneficiÃ¡rios do Bolsa FamÃ­lia para reuniÃµes socioeducativas

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Sorte

TrÃªs apostas acertam a Mega-Sena e levam R$ 34,8 milhÃµes cada

Parceria

Dia "B" da SaÃºde Bucal mobiliza municÃ­pios de MS para tratamento infantil

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terÃ§a-feira prÃªmio acumulado em R$ 105 milhÃµes

Mega-Sena acumula novamente e vai para R$ 105 milhÃµes

Mega-Sena acumulada sorteia neste sÃ¡bado prÃªmio de R$ 75 milhÃµes

Mega-Sena acumula novamente e prÃªmio principal fica em R$ 75 milhÃµes

Acesso Ã  justiÃ§a

Governo de MS debate proteÃ§Ã£o de mulheres em fÃ³rum na sede da ONU

Publicidade

TrÃ¡fico

PRF apreende quase 40 kg de skunk em duas aÃ§Ãµes na BR-262 em Miranda

ÃšLTIMAS

OcorrÃªncia

Carreta interdita acesso ao IFMS apÃ³s entrar por engano em Aquidauana

O caso ocorreu na Rua JosÃ© Tadao Arima, via que tambÃ©m dÃ¡ acesso ao aeroclube

JustiÃ§a

Defensoria articula parceria para ampliar atendimento psicolÃ³gico a internos em CorumbÃ¡

A iniciativa tem o objetivo de viabilizar aÃ§Ãµes que contribuam para o fortalecimento da assistÃªncia psicolÃ³gica nas unidades prisionais masculina e feminina do municÃ­pio

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo