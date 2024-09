Caixa paga parcela do Bolsa Família para NIS Final 8 nesta quinta-feira

Cartão do Bolsa Família / Roberta Aline/MDS

Nesta quinta-feira (26), a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento da parcela de setembro do Bolsa Família para os beneficiários com o Número de Inscrição Social (NIS) finalizado em 8. O calendário segue o cronograma oficial do programa, que realiza os depósitos de acordo com o dígito final do NIS.



Os valores podem ser retirados em agências da Caixa, lotéricas, ou por meio do Caixa Tem, aplicativo que permite movimentar o benefício de forma digital. Além disso, é possível realizar transferências e efetuar pagamentos diretamente pelo app.



O programa, que alcança 20,71 milhões de famílias em todo o Brasil, tem um valor mínimo de R$ 600,00, mas o benefício médio deste mês chega a R$ 684,27, devido aos adicionais pagos a famílias que atendem critérios específicos.



Regras e valores



O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social, e o valor do benefício varia conforme o perfil de cada núcleo familiar, levando em consideração a renda per capita e a composição familiar, especialmente se há crianças, adolescentes ou gestantes.



Os pagamentos seguem um calendário mensal que se baseia no número final do NIS. Neste mês, os depósitos começaram no dia 18 de setembro e seguirão até o dia 29, quando serão pagos os beneficiários com NIS de final 0.



Como consultar o benefício



Os beneficiários podem consultar o valor e a data de pagamento diretamente pelo aplicativo Caixa Tem ou no site oficial do Bolsa Família. Para sacar o dinheiro, basta ir a uma casa lotérica, correspondentes Caixa Aqui ou às agências da Caixa com o cartão do benefício e um documento de identificação.



O Bolsa Família é um dos programas sociais mais importantes do governo brasileiro, atendendo milhões de famílias em todo o país e contribuindo para a redução da pobreza e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos em situação de vulnerabilidade.