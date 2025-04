Caixa suspende sorteios de loteria na Páscoa

Cartela de aposta da virada

A Caixa Econômica Federal suspendeu os sorteios das principais modalidades lotéricas na sexta-feira (18), devido ao feriado de Páscoa. A interrupção afetou as modalidades como Lotomania, Quina e Super Sete.

A pausa em períodos festivos é uma prática da Caixa, similar ao que ocorre em datas como Natal e Ano Novo.

Conforme a nota enviada à imprensa, os sorteios voltam ao normal neste sábado (19) à noite, quando as apostas serão rateadas.

No caso da aposta online, o bilhete continua válido, tendo apenas que esperar um pouco mais para saber se terá a sorte de ficar milionário.

No retorno aos sorteios, a estatal oferta R$ 50 milhões ao acertador das dezenas da Dupla Sena especial de Páscoa. O montante não acumula.

Se nenhuma aposta acertar os seis números do primeiro sorteio, o prêmio será repassado aos acertadores da quina, e assim por diante.

As apostas seguem até o mesmo dia, com valores a partir de R$ 2,50. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou nos canais digitais da Caixa — site e aplicativo. Para jogar pela internet, é necessário ser maior de idade, fazer um cadastro e informar os dados bancários para pagamento.

O apostador pode escolher de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. Quanto mais números forem marcados, maior será o valor da aposta. Cada bilhete da Dupla Sena dá direito a participar de dois sorteios por concurso, aumentando as chances de premiação. Ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou no segundo sorteio. Os prêmios são distribuídos conforme a faixa de acertos.

Esta é a nona edição da Dupla de Páscoa. Em 2024, o concurso registrou o maior prêmio já pago na modalidade: R$ 37,5 milhões, divididos entre duas apostas vencedoras.