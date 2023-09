Calor retorna e Aquidauana pode registrar máxima de 37C no fim de semana

Céu claro em Aquidauana / Ronald Regis/ O Pantaneiro

A frente fria perde força em Aquidauana no fim de semana, com retorno de altas temperaturas e máxima de 37°C.

Entre sábado e domingo, 16 e 17, as temperaturas estarão em elevação, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). As mínimas variam de 18 a 23°C e máximas de 34 a 37°C na cidade.

No domingo não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva de forma mais isolada principalmente nas regiões centro norte e nordeste do MS.

São previstas temperaturas mínimas entre 12e 14°C no sábado e mínimas entre 18 e 20°C no domingo. As temperaturas máximas podem atingir os 36°C nas regiões sul e leste do Estado.

Para as regiões norte, pantaneira e sudoeste, temperaturas mínimas entre 18 e 21°C e máximas de até 37°C no sábado e, para o domingo, as mínimas variam entre 21 e 26°C e máximas de até 39°C. Em Campo Grande, mínimas entre 17 e 22°C e máximas de até 34°C. Os ventos atuam do quadrante