Próximo do nascer do Sol, o céu em Aquidauana está limpo e anuncia um dia de calor e baixa umidade / O Pantaneiro

O calor retorna e temperatura chega a 33°C em Aquidauana neste sábado, 12, com sol entre nuvens, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Apesar da chuva nos últimos dias, a previsão para o final de semana em Mato Grosso do Sul indica tempo mais firme, com aumento da temperatura, inclusive tendo queda na umidade relativa do ar, que deve ficar entre 20% a 40%. Apesar deste cenário não se descartam pancadas de chuva e tempestades isoladas.

O sol volta a ficar predominante, com aumento da temperatura, podendo chegar a 37°C no Estado, em função da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Com baixa umidade relativa do ar, as autoridades recomendam que a população se hidrate e evite exposição ao sol nos horários mais quentes do dia.

Não estão descartadas chuvas e tempestades isoladas no Estado. Já nas regiões sul, leste e sudeste do Estado estão previstas mínimas ficam entre 15-19°C e máximas de 26-32°C. Nas regiões pantaneira e sudoeste a máxima fica em 37°C e mínima de 19°C. Na Capital vai variar entre 19°C e 32°C.